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Spor

Chelsea, depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Southampton maçı öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu'yu andı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Chelsea, depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu'yu andı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan ve 12 gün sonra acı haberi gelen Hataysporlu Christian Atsu'yu eski kulübü Chelsea, Southampton maçı öncesi andı.

İngiliz ekibi Chelsea, ligde Southampton ile oynadığı mücadele öncesi eski futbolcusu Atsu'yu andı. Billboarda Atsu'nun fotoğrafı yansıtılırken, iki takım oyuncuları da saygı duruşunda bulundu.

BUGÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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