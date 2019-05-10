Chelsea, Eintracht Frankfurt mucizesine izin vermedi

Chelsea finalde! İngiliz ekibi, 1-1’in rövanşında kendi sahasında Eintracht Frankfurt’u penaltı atışları sonucu eledi ve UEFA Avrupa Ligi’nde finalde Arsenal’in rakibi oldu.

Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Chelsea’nin golünü Ruben Loftus-Cheek, Eintracht Frankfurt’un golünü ise Jovic kaydetti.

Karşılaşmada uzatma dakikalarında da gol olmayın finale çıkan taraf penaltı atışlarıyla belli oldu.

Chelsea, penaltı atışları sonucunda rakibini 4-3 mağlup etti ve finalde bir diğer İngiliz Arsenal’in rakibi oldu.