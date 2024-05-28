Chelsea, Enzo Maresca'yı getiriyor

Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, yeni teknik adamına kavuşuyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Londra temsilcisi, Leicester City ile Championship'te şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Maresca ile anlaştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin tecrübeli teknik adam Enzo Maresca ile 5+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leicester City'nin başında İngiltere Championship'te mücadele eden Enzo Maresca, takımıyla 97 puanla zirvede yer alarak Premier Lig'e çıkma başarısı göstermişti.