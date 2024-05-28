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Spor

Chelsea, Enzo Maresca'yı getiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörlüğe Enzo Maresca'yı getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

28 Mayıs 2024 Salı 16:13 - Güncelleme:
Chelsea, Enzo Maresca'yı getiriyor
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Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, yeni teknik adamına kavuşuyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Londra temsilcisi, Leicester City ile Championship'te şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Maresca ile anlaştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin tecrübeli teknik adam Enzo Maresca ile 5+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leicester City'nin başında İngiltere Championship'te mücadele eden Enzo Maresca, takımıyla 97 puanla zirvede yer alarak Premier Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

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