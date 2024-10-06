Chelsea evinde 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig 7. hafta maçında Chelsea, sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

Nottingham Forest 49. dakikada Chris Wood ile 1-0 öne geçti. Chelsea 57. dakikada Noni Madueke ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Konuk ekipte Ward-Prowse, 36 ve 78. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Maçın 88. dakikasında saha bir anda karıştı. Çıkan tartışma sonrası Chelsea'den Cucurella, Forest'tan ise Neco Williams sarı kart gördü.

Enzo Maresca'nın öğrencileri, ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Nottingham ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Chelsea bu sonucun ardından 14 puana yükseldi. Forest ise 10 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.