İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea evinde 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Lig 7. hafta maçında Chelsea, sahasında Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

6 Ekim 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Chelsea evinde 2 puan bıraktı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig 7. hafta maçında Chelsea, sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

Nottingham Forest 49. dakikada Chris Wood ile 1-0 öne geçti. Chelsea 57. dakikada Noni Madueke ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Konuk ekipte Ward-Prowse, 36 ve 78. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Maçın 88. dakikasında saha bir anda karıştı. Çıkan tartışma sonrası Chelsea'den Cucurella, Forest'tan ise Neco Williams sarı kart gördü.

Enzo Maresca'nın öğrencileri, ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Nottingham ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Chelsea bu sonucun ardından 14 puana yükseldi. Forest ise 10 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.