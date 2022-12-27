İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6962
  • EURO
    19,9236
  • ALTIN
    1089.88
  • BIST100
    5434.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea evinde Bournemouth'u 2 golle devirdi
Spor

Chelsea evinde Bournemouth'u 2 golle devirdi

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bournemouth'u 2-0 mağlup etti.

27 Aralık 2022 Salı 23:09 - Güncelleme:
Chelsea evinde Bournemouth'u 2 golle devirdi
ABONE OL

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, sahasında konuk ettiği Bournemouth'u 2-0 yendi.

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçı da kaybeden Chelsea, Bournemouth karşısında kötü gidişi sonlandırdı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, 16. dakikada Kai Havertz ve 24. dakikada Mason Mount'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, ligde puanını 24'e çıkararak 8'inci sıraya yerleşti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.