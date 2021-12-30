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Spor

Chelsea, evinde Brighton ile berabere kaldı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında evinde konuk ettiği Brighton ile 1-1 berabere kalarak puanını 42 yaptı.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:50
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'u konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 28. dakikasında Mount'un asistiyle Lukaku topu filelerle buluşturdu ve Chelsea ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Brighton, oynadığı futbolla alkış alarak zorlu rakibi karşısında gol bulmanın yollarını aradı ve dakikalar 90+1' gösterdiğinde Welbeck'in attığı golle maça denge geldi, mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea, 20. hafta sonunda 42 puana yükselirken Brighton ise puanını 24 yaptı.

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