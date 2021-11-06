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Spor

Chelsea, evinde Burnley'e takıldı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında evinde Burnley ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

6 Kasım 2021 Cumartesi 20:18 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 20:18
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Burnley'yi ağırlayan lider Chelsea, 33. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takımda Matej Vydra, 79. dakikada durumu 1-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 26 puana çıkan Chelsea, liderliğini sürdürdü. Burnley, 8 puanla 18. sırada yer aldı.

Aynı saatte başlayan günün diğer maçlarında ise Norwich City, Brentford deplasmanında 2-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Crystal Palace da evinde Wolverhampton'ı 2-0 yendi.

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