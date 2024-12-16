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Spor

Chelsea evinde hata yapmadı

Chelsea, Brentford'u 2-1 mağlup ederek rakibine karşı 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

16 Aralık 2024 Pazartesi 00:31 - Güncelleme:
Chelsea evinde hata yapmadı
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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Brentford karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Chelsea 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren gollleri 43. dakikada Marc Cucurella ve 80. dakikada Nicolas Jackson kaydederken maçın son anlarında Bryan Mbeumo Brentford adına farkı 1'e düşüren golü attı ve skoru belirledi.

CHELSEA'NİN HASRETİ SONA ERDİ

Brentford'a karşı son 5 maçında galip gelemeyen Chelsea (2B 3M), Brentford'a karşı kötü serisine son verdi.

Gelecek hafta Everton deplasmanına gidecek olan 2. sıradaki Chelsea, bu galibiyet ile birlikte puanını 34'e çıkarırken evinde Nottingham Forest'î ağırlayacak olan Brentford, 23 puanla 10. sırada bulunuyor.

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