Chelsea evinde Lille'i 2 golle geçti

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:55 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 00:57

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Chelsea, Lille'i ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kai Havertz ve 63. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Lille'de milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz ise 65'te Onana'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

Eşleşmenin rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü Fransa'da Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.