Chelsea evinde Liverpool ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçında Chelsea ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ligin iki köklü kulübü arasındaki karşılaşmada Chelsea, Liverpool'u ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.



Bir maçı eksik Liverpool 43 puanla 8'inci, Chelsea ise 39 puanla 11. sırada yer aldı.



Chelsea, bu sezon Premier Lig'de şu ana kadar 29 maça çıktı ve bunlardan 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 39 puanla 11. sırada yer aldı.

Liverpool ise şu ana kadar çıktığı 28 maçtan 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 43 puanla 8. sırada yer aldı.