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Spor

Chelsea, Fermin Lopez için kesenin ağzını açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez'e çılgın bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Chelsea, Fermin Lopez için kesenin ağzını açtı
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Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez'e Chelsea'den dev bir teklif geldi.

Maaş limiti sorunlarıyla yıllardır boğuşan Barcelona, bu yaz da ekonomik sıkışıklıkları aşmanın yollarını arıyor. Son büyük satışını 2022 yazında Ousmane Dembele üzerinden gerçekleştiren Katalan devi, bu yaz da satışlarla gelir elde etmenin yollarını arıyor. Ancak kulübün satış listesinde olduğu düşünülen isimler – Frenkie de Jong ve Ronald Araujo – şu an için ayrılmaya niyetli görünmüyor.

İngiliz devi Chelsea ise bu durumu fırsata çevirmek istiyor. El Chiringuito'nun haberine göre, Chelsea Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez için tam 75 milyon euroluk bir teklif sundu. Sport kaynaklı haberde, bu sezon 46 maçta sekiz gol ve 11 asistle oynayan 22 yaşındaki hücumcu için İngiliz ekibinin ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi.

FERMİN LOPEZ, AYRILIĞI DÜŞÜNMÜYOR

Her ne kadar Chelsea bu denli büyük bir teklif yapmış olsa da, Fermin Lopez'in Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı açık. Kısa süre önce 2029'a kadar sözleşmesini uzatan İspanyol futbolcu, geçtiğimiz hafta RAC1'e verdiği demeçte "Gitmeyi düşünmüyorum. Barça'da çok mutluyum. Bu benim hayalimdi ve burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Lopez'in bu açıklamaları, transferin şu aşamada gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu ortaya koyuyor.

REKABET ARTIYOR, ŞANS AZALABİLİR

Ancak Barcelona'daki yoğun rekabet ortamı, genç yıldızın gelecek sezonki forma şansını tehlikeye atabilir. Orta sahada Dani Olmo, Gavi ve Fermin Lopez arasında kıran kırana bir forma mücadelesi yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Barcelona'nın transferde öncelikli hedefi olan Luis Diaz'ın kadroya katılması durumunda, Raphinha'nın da 10 numara pozisyonuna kaydırılabileceği belirtiliyor. Bu durum, Fermin Lopez'in süre bulmasını daha da zorlaştırabilir.

Chelsea'nin genç yıldız için yaptığı astronomik teklif, Barcelona yönetimini düşünmeye sevk edebilir. Ekonomik olarak zorluk çeken kulüp için bu denli yüksek bir bonservis, geleceğe yönelik projelerin finansmanı açısından cazip hale gelebilir. Ancak son kararı oyuncunun tutumu ve teknik direktör Hansi Flick'in planları belirleyecek gibi görünüyor.

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