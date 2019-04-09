Chelsea, Giroud ile yollarını ayırmak istemiyor

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlaması yapılırken, ismi gündemde olan Olivier Giroud için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, daha önce Chelsea'den ayrılacağını açıkladığı Fransız golcüyle temasa geçerek transferi bitirmek istediği iddia edilmişti. Chelsea'nin ise yeni bir karar alarak Giroud hakkında sürpriz hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de gelecek sezon için takımda yer alan golcülerden Islam Slimani ile Michael Frey'in gönderilmesi planlanıyor. Soldado'nun da ayrılma durumuna göre forvet hattına en az 2 takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin Olivier Giroud ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Chelsea'de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak bakan Fransız golcü için İngiliz kulübünden yeni bir hamle geldi. Daily Star'da yer alan habere göre Chelsea, Giroud ile yolları ayırmak istemiyor. Mauruzio Sarri'nin takımda kalıp kalmayacağına göre transferde hareket edecek olan Chelsea'nin tecrübeli golcüye 1 yıl daha sözleşme teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.

(Futbol Arena)