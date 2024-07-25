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Spor

Chelsea, Guela Doue için devreye girdi

Premier Lig devi Chelsea, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Guela Doue transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

25 Temmuz 2024 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Chelsea, Guela Doue için devreye girdi
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Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni adresi netlik kazanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Chelsea, Doue transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

Chelsea'nin bu transfer için Rennes'e 7 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği yazıldı.

Doue, Chelsea'ye transfer olmasının ardından kiralık olarak Strasbourg'a gidecek.

21 yaşındaki sağ bekin geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı ve 4 asist yaptı.

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