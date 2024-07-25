Chelsea, Guela Doue için devreye girdi

Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde yer alan Guela Doue'nin yeni adresi netlik kazanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Chelsea, Doue transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

Chelsea'nin bu transfer için Rennes'e 7 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği yazıldı.

Doue, Chelsea'ye transfer olmasının ardından kiralık olarak Strasbourg'a gidecek.

21 yaşındaki sağ bekin geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Rennes altyapısından yetişen Guela Doue, kariyerinde 26 kez Fransa Ligue 1 maçına çıktı ve 4 asist yaptı.