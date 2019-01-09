Chelsea, Higuain'den sonra Icardi'yi de listeye aldı

Alvaro Morata'nın beklenen performansı gösterememesi ve teknik direktör Sarri'nin de yeni bir forvet istemesi üzerine hareket geçen Chelsea yönetimi Icardi için Inter'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz medyası Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in bu transfer için 100 milyon pound ödemeye hazır olduğunu iddia etti.

(Beinsports)