Chelsea, Higuain'den sonra Icardi'yi de listeye aldı
Chelsea dev transfer için düğmeye bastı. Londra ekibinin hedefinde ise Inter'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi var.
Alvaro Morata'nın beklenen performansı gösterememesi ve teknik direktör Sarri'nin de yeni bir forvet istemesi üzerine hareket geçen Chelsea yönetimi Icardi için Inter'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
İngiliz medyası Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in bu transfer için 100 milyon pound ödemeye hazır olduğunu iddia etti.
(Beinsports)
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