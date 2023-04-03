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Spor

Chelsea, Julian Nagelsmann için harekete geçti

Graham Potter ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Julian Nagelsmann ile görüşme yapmayı planladığı ileri sürüldü.

3 Nisan 2023 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Chelsea, Julian Nagelsmann için harekete geçti
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Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea, yeni teknik direktörünü arıyor.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin ilk etapta Julian Nagelsmann ile görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.

Londra temsilcisinin listesinde Nagelsmann dışında da Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Zinedine Zidane gibi isimlerin yer aldığı belirtildi. Chelsea'nin, daha önce de eylül ayında Pochettino ile görüşme yaptığı ancak o dönem kararını Graham Potter'dan yana verdiği hatırlatıldı.

Öte yandan Eintracht Frankfurt'un hocası Oliver Glasner ve Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin de adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.

Chelsea'nin tüm bu adayları masaya yatırdıktan sonra analiz edeceği ve kulübün yeni teknik direktörü konusunda nihai kararını vereceği ifade edildi.

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