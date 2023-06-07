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Spor

Chelsea, Kai Havertz'in serbest kalma bedelini belirledi

Chelsea forması giyen Kai Havertz, son günlerde Real Madrid ve Bayern Münih ile anılıyor, İngiliz ekibi Chelsea, yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini belirledi.

7 Haziran 2023 Çarşamba 19:18 - Güncelleme:
Chelsea, Kai Havertz'in serbest kalma bedelini belirledi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Kai Havertz'in adı, son günlerde Real Madrid ve Bayern Münih ile anılıyordu.

Londra ekibi Chelsea, Alman futbolcu için 88 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli istiyor. Havertz daha önce 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak istememiş ve ayrılmak istediğini kulübe iletmişti.

Real Madrid'in de ısrarcı olduğu bu transferde rakibi Alman devi Bayern Münih olacak. Her iki kulübün 23 yaşındaki futbolcu için 88 milyonu gözden çıkarması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl Chelsea ile 47 maça çıkan Havertz, 9 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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