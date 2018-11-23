Chelsea, Kante'nin sözleşmesini uzattı
Chelsea, N'Golo Kante ile 5 yıllık yeni kontrat imzaladıklarını açıkladı.
Premier Lig ekibi Chelsea, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin sözleşmesini 5 yıllığına uzattığı resmen açıkladı.
Premier Lig ekibi Chelsea, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin sözleşmesini 5 yıllığına uzattığı resmen açıkladı.
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