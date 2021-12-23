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Spor

Chelsea, Liverpool ve Tottenham İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale yükseldi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 07:32 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 07:32
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Lig Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı ve Arsenal'ın ardından son 4'e kalan 3 takım daha belli oldu.

Chelsea, konuk olduğu Brentford'u 80. dakikada Pontus Jansson'un kendi kalesine ve 85. dakikada penaltıdan Jorginho'nun attığı gollerle 2-0 yenerek tur atladı.

Tottenham, sahasında West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıktı. Tottenham'ın gollerini 29. dakikada Steven Bergwijn ve 34. dakikada Lucas Moura, konuk ekibin golünü 32. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Liverpool ise normal süresi 3-3 biten mücadelede Leicester City'ye penaltılarla 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Ev sahibi Liverpool'un golleri, 19. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 68. dakikada Diogo Jota ve 90+5. dakikada Takumi Minamino'dan geldi. Leicester City ise gollerini 9 ve 13. dakikalarda Jamie Vardy, 33. dakikada James Maddison ile buldu. Bu arada Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlık yaşayarak 60. dakikada oyundan çıktı.

Yarı finalde Arsenal-Liverpool ve Chelsea-Tottenham eşleşmeleri oluştu. Yarı finaller 3 ve 10 Ocak 2022'de olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak. Final maçı ise 27 Şubat 2022'de Wembley Stadı'nda yapılacak.

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