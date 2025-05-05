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Spor

Chelsea, Liverpool'u 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi5 Mayıs 2025 Pazartesi 01:21 - Güncelleme:
Chelsea, Liverpool'u 3 golle geçti
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakiakda Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.

Liverpool'un tek golü 85. dakikada Virgil van Dijk'tan geldi.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Chelsea, puanını 63'e çıkardı ve dördüncü sıradaki Newcastle ile puan ve averajını eşitledi.

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Liverpool ise bu sezon ligde üçüncü yenilgisini aldı ve 82 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Newcastle deplasmanına gidecek. Liverpool ise Arsenal'i ağırlayacak.

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