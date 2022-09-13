Chelsea, Luis Campos'un peşinde

Yeni sahibi Ted Boehly liderliğinde yeni bir yapılanmaya giden Chelsea, Thomas Tuchel yerine Graham Potter'ı getirdikten sonra futbol direktörlüğü görevine de Luis Campos'u getirmek istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'a danışmanlık yapan Luis Campos, yaz aylarında ise PSG ile anlaşarak futbol danışmanlığı görevine getirilmişti. Chelsea'nin sahibi Boehly, kulübü yeniden yapılandırması için Luis Campos'a ilgi çekici bir teklif yaptı.

Le Parisien'de yer alan habere göre; Chelsea, Luis Campos'a net 8 milyon euro maaş ve gelecek yaz için 300 milyon euro net transfer harcaması sözü verdi.

Haberin detayında, Luis Campos'un PSG'deki görevinden ayrılması için herhangi bir tazminat maddesinin olmadığı ve Chelsea'yi istemesi durumunda bedelsiz ayrılacağı da belirtildi.