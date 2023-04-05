Chelsea, Luis Enrique ile görüşmelere başladı

Thomas Tuchel ve Graham Potter'ın ardından bu sezonki 3. teknik adamını arayan Chelsea, Luis Enrique ile masaya oturuyor.

Marca'nın haberine göre, Chelsea'nin, Luis Enrique ile temasta olduğu aktarıldı. Enrique'nin, kulüple yüz yüze görüşmek adına Londra'ya gittiği aktarıldı.

Chelsea'nin ara transfer dönemindeki hamlelerinin ve kadronun rekabetçilik seviyesinden Enrique'nin etkilendiği ve bu nedenle kulüpten gelen teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Chelsea'nin sahibi olan Todd Boehly ile Enrique arasında yapılacak görüşmenin ardından nihai kararın verileceği belirtildi.

Enrique'nin, 12 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid karşılaşmasında sahada yer alma ihtimalinin olduğu öne sürüldü.