Chelsea maçı öncesi... Fransa'da Burak Yılmaz depremi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de Burak Yılmaz için sular durulmuyor. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'in geçen sezona göre performansında büyük düşüş yaşayan Burak Yılmaz'a Chelsea maçında forma şansı vermeyeceği öne sürüldü.
Ligue 1 ekibi Lille'in geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Burak Yılmaz'ın geleceği Fransa'da tartışma konusu oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında evinde Chelsea ile karşılaşacak olan Lille'de teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in milli oyuncuya forma şansı vermeyecek
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
36 yaşındaki deneyimli golcünün Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fransa'da geleceği tartışma konusu olan Burak Yılmaz'ın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.
Milli golcü, Lille'de 32 maçın 26'sında ilk 11'de yer alırken 6 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi. Öte yandan Yılmaz, ligdeki son 2 maçta yalnızca 46 dakika süre alabildi.
Star Gazetesi