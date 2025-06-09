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Spor

Chelsea, Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattı

İngiliz ekibi Chelsea, Fransa temsilcisi Strasbourg'dan 19 yaşındaki genç stoper Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Chelsea, Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa temsilcisi Strasbourg'dan Senegal asıllı Fransız futbolcu Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattı.

Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki stoperle 2033 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslarla yaklaşık 15 milyon avro bonservisle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Olimpik Lyon'da başlayan Sarr, geçen sezon başında Strasbourg'a transfer olmuştu.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan genç futbolcu, geride kalan sezon Strasbourg formasıyla 28 maça çıktı.

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