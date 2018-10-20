Chelsea Manchester United maçı şifresiz mi hangi kanalda Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta

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CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



İngiltere Premier Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlayacak. 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geliyor.



20 Ekim cumartesi günü Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak Chelsea - Manchester United maçı saat 14.30'da başlayacak.



Chelsea - Manchester United maçı hangi kanalda?



Chelsea - Manchester United maçı S Sport, S Sport + kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Chelsea - Manchester United maçını ayrıca Azerbaycan kanalı İdman TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.





Bu maç öncesinde Chelsea'nin 20, Manchester United'ın ise 13 puanı bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso, Jorginho, Kovacic, Kante, Willian, Hazard, Giroud



Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Lindelöf, Shaw, Fellaini, Fred, Pogba, Rashford, Martial, Lukaku



4 maçtır kalesini kapattı



Chelsea ile Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United arasında gerçekleşecek zorlu mücadele öncesinde ev sahibi, rakibiyle Stamford Bridge’de çıktığı son 8 maçın 7’sini kazanmayı başardı. Maviler ayrıca bu süreçte United’a karşı son 4 mücadelede de kalesini gole kapadı.



Jose Mourinho sevinmeyecek



Eski takımına karşı rakip hoca olarak sahne alacak Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, gol atmaları halinde sevinmeyeceğini söyledi. Mourinho, “Kendimi 90 dakika boyunca kontrol etmeye çalışacağım. Taraftarlara saygı göstermek durumundayım. Sonuçta birçok anımın olduğu kulübe karşı bir maç yapacağız. Ancak yarın (bugün) yüzde 100 bir Manchester United’lı olacağım” yorumunda bulundu.







CHELSEA, MANCHESTER UNITED’I AĞIRLIYOR



Premier Lig’in 9’uncu haftasında ligde averajla ikinci sırada yer alan Chelsea, sahasında Manchester United’ı bugün TSİ 14.30’da ağırlayacak. İlk 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Chelsea’nin bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılması üzerine tarihinde üçüncü kez ilk 9 maçını yenilgisiz tamamlamış olacak. İngiliz ekibi, daha önce 2005-06 ve 2014-15 sezonlarında ilk 9 haftada mağlubiyet almamış ve bu iki sezonu da şampiyon tamamlamıştı.

Manchester United ise ligin ilk 8 karşılaşmasında topladığı 13 puan ile 8’inci sırada yer alırken, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. United’ın performansı İngiliz futbolseverler tarafından eleştirilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun ise takımdan ayrılacağı iddiaları var. Portekizli teknik adam daha önce eski takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son beş resmi maçın dördünü kaybederken, bu yenilgilerin üçünü Stamford Bridge’de Chelsea karşısında aldı.

Manchester United, Jose Mourinho'daki baskının bir kısmını eski kulübü Chelsea'de kazanarak, Sky Sports'ta yaşayabiliyor.



United'ın uluslararası mola öncesi 3-2'lik galibiyeti, Mourinho'nun görevini kısa vadede kurtarabilirdi, ancak bu, Premier Lig sezonunda üçüncü en kötü başlangıçlar oldu ve Stamford Bridge'de mağlup olmaları alt yarıda kaybolabildi. .



Mourinho, 2015 yılında Londra'nın batısındaki ikinci büyüsünde görevden alındığı ve bir yıl sonra Manchester United'da devraldığı için Blues'a karşı bir oyun kazanamayacağı için Chelsea karşısında kötü bir rekor kırdı.