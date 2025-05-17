Chelsea, Manchester United'a şans tanımadı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Manchester United'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Mücadeledeki tek golü 71. dakikada Marc Cucurella kaydetti.

Enzo Maresca'nın öğrencileri puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Manchester United ise 39 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Chelsea, ligin son haftasında Nottingham Forrest deplasmanında olacak. Manchester United ise Aston Villa'yı konuk edecek.

MANU, 21 MAYIS'TA FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Manchester United ayrıca 21 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile karşılaşacak.