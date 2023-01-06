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Spor

Chelsea, Marcus Thuram'ın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Marcus Thuram'ı kadrosuna katmak istiyor.

6 Ocak 2023 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Chelsea, Marcus Thuram'ın peşinde
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Premier Lig ekibi Chelsea, transferdeki yeni hedefini belirledi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Londra temsilcisi Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram'ı kadrosuna katmak istiyor.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Fransız forvetin adı Chelsea'nin yanı sıra Manchester United, Inter ve Bayern Münih ile de anılıyor.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Mönchengladbach forması altında Bundesliga'da çıktığı 15 maçta, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Thuram, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. Thuram, Katar'daki kupada 5 maçta 2 asist yaptı.

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