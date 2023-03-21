Chelsea, Mason Mount için kararını verdi

Chelsea altyapısından yetişen İngiliz milli yıldız Mason Mount'un kulüpten ayrılacağı öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre Chelsea, sözleşme uzatma görüşmelerinde istediği sonucu alamadığı genç yıldızı Mason Mount ile yolları ayırma kararı aldı. 2024'te Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Mount'un istediği maaş ile kulübün teklifinin arasında çok büyük fark olduğu belirtilirken, Chelsea'nin oyuncuyu bedavaya göndermek istemediği için yaz ayında satış listesine koyacağı ifade edildi.

POTTER: "SÖZLEŞME PROBLEMİ ÇÖZÜLSÜN"



Geçtiğimiz günlerde oyuncu hakkında konuşan Chelsea Menajeri Graham Potter, "Mount bizim için önemli bir oyuncu. Umarım sözleşme sorunu çabuk çözülür ancak bu konuyu oyuncuma ve kulübüme bırakmayı tercih ederim. Vereceği karar kendisi için en iyisi olmalı." ifadelerini kullandı.

192 KARŞILAŞMADA YER ALDI



Chelsea altyapısında yetişen ve yıllar içerisinde Vitesse ile Derby County'de kiralık olarak forma giyen Mason Mount, Chelsea A Takımı ile çıktığı 192 karşılaşmada 33 gol ve 37 asistlik katkı sağladı.

Gösterdiği performans ile İngiltere Milli Takımı'nda forma şansı da bulan Mount, çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Chelsea ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Kupası kazanan Mount, 26 Şubat'tan bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.