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Spor

Chelsea, Nicolas Jackson ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea sözleşmesi 2031 yılında sona erecek olan Nicolas Jackson'ın sözleşmesini 2033'e kadar uzattığını açıkladı.

13 Eylül 2024 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Chelsea, Nicolas Jackson ile nikah tazeledi
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Chelsea, Cole Palmer'ın ardından Nicolas Jackson'ın kontratını da 2033 yılına kadar yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki golcünün sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Daha önce Cole Palmer'ın da sözleşmesi 2033'e kadar uzatılmıştı.

Londra ekibine 2023'te imza atan Jackson, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve yeni bir sözleşme imzalayıp kulüpte kaldığım için mutluyum. Kulübün bana güvenmesi harika bir duygu. Çok çalışıyorum. Sözleşmemi uzatıp burada uzun yıllar kalacağım için mutluyum." dedi.

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