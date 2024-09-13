Chelsea, Nicolas Jackson ile nikah tazeledi

Chelsea, Cole Palmer'ın ardından Nicolas Jackson'ın kontratını da 2033 yılına kadar yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki golcünün sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Daha önce Cole Palmer'ın da sözleşmesi 2033'e kadar uzatılmıştı.

Londra ekibine 2023'te imza atan Jackson, "Kendimi çok iyi hissediyorum ve yeni bir sözleşme imzalayıp kulüpte kaldığım için mutluyum. Kulübün bana güvenmesi harika bir duygu. Çok çalışıyorum. Sözleşmemi uzatıp burada uzun yıllar kalacağım için mutluyum." dedi.