İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7962
  • EURO
    20,3443
  • ALTIN
    1160.61
  • BIST100
    5422.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Noni Madueke transferinde sona geldi
Spor

Chelsea, Noni Madueke transferinde sona geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Noni Madueke'nin transferi için PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

19 Ocak 2023 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
Chelsea, Noni Madueke transferinde sona geldi
ABONE OL

Avrupa'da transferin hızlı takımlarından biri olan Chelsea, durmaya niyetli değil.

Son olarak Mykhailo Mudryk'i de kadrosuna katan Londra ekibinin, Noni Madueke transferinde de sona geldiği belirtildi.

35 MİLYON EURO ÖDENECEK

The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için PSV Eindhoven ile 35 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Genç futbolcunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atacağı aktarıldı.

PSV'de bu sezon 9 maça çıkan Madueke, 2 kez fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.