Chelsea, Noni Madueke transferinde sona geldi

Avrupa'da transferin hızlı takımlarından biri olan Chelsea, durmaya niyetli değil.

Son olarak Mykhailo Mudryk'i de kadrosuna katan Londra ekibinin, Noni Madueke transferinde de sona geldiği belirtildi.

35 MİLYON EURO ÖDENECEK

The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için PSV Eindhoven ile 35 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Genç futbolcunun kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atacağı aktarıldı.

PSV'de bu sezon 9 maça çıkan Madueke, 2 kez fileleri havalandırdı.