Chelsea, Panathinaikos'u farklı geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Hafta maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea 4-1'lik skorla kazandı.
Chelsea 22 ve 55. dakikalarda Joao Felix, 49. dakikada Mkhaylo Mudryk ve 69. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku kaydetti.
Panathinaikos'un tek golü 69. dakikada Facundo Pellistri'den geldi.
Panathinaikos'ta eski Galatasaraylı Tete 60. dakikada, eski Trabzonsporlu Bakasetas ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Chelsea 2 maçta 6 puanla zirveye oturdu. Panathinaikos ise 1 puanda kaldı.
Chelsea, bir sonraki haftada Noah'ı ağırlayacak. Panathinaikos, Djurgarden deplasmanına gidecek.