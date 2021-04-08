İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Nisan 2021 Perşembe / 26 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1539
  • EURO
    9,7045
  • ALTIN
    455.568
  • BIST100
    1417.89
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Porto deplasmanında avantajı kaptı
Spor

Chelsea, Porto deplasmanında avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Porto'yu 2-0 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 00:29 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 00:29
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.

Londra ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Mason Mount'un golüyle önde kapattı.

Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben Chilwell'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü yine aynı statta oynanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.