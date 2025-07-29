İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5767
  • EURO
    46,8416
  • ALTIN
    4333.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Raheem Sterling için kararını verdi! Beklenti 23 milyon euro
Spor

Chelsea, Raheem Sterling için kararını verdi! Beklenti 23 milyon euro

Chelsea, takımdan düşünmediği Raheem Sterling'i 23 Milyon Euro karşılığında satma kararı aldı.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Chelsea, Raheem Sterling için kararını verdi! Beklenti 23 milyon euro
ABONE OL

Chelsea, sezon öncesi kadrosunda düşünmediği oyunculardan gelir elde etmek istiyor. Bu amaçla ilerleyen Londra ekibi, Raheem Sterling için kararını verdi.

23 MİLYON EURO FİYAT

İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, kadrosunda düşünmediği Sterling'in fiyatını 23 milyon Euro olarak belirledi.

FULHAM İLGİLENİYOR

Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Chelsea'nin biçtiği bu fiyatı uygun bulduğu ve ilerleyen günlerde 30 yaşındaki yıldız için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren yıldız kanat, 28 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.