Chelsea, Randal Kolo Muani için harekete geçti

Chelsea, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani için transfer görüşmelerine başladı.

Fransız basınından L'equipe'in haberine göre İngiliz ekibi Chelsea, hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea'nin kısa süre içinde Paris Saint-Germain ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.

Randal Kolo Muani geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Juventus'a kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Bu sezon hem Paris Saint-Germain hem de Juventus forması giyen futbolcu toplamda 34 maça çıktı ve 12 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.