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Spor

Chelsea, Randal Kolo Muani için harekete geçti

İngiliz devi Chelsea, PSG'nin hücum oyuncusu Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istiyor. Fransız yıldız için resmi temasların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 15:20 - Güncelleme:
Chelsea, Randal Kolo Muani için harekete geçti
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Chelsea, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani için transfer görüşmelerine başladı.

Fransız basınından L'equipe'in haberine göre İngiliz ekibi Chelsea, hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea'nin kısa süre içinde Paris Saint-Germain ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.

Randal Kolo Muani geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Juventus'a kiralanmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Bu sezon hem Paris Saint-Germain hem de Juventus forması giyen futbolcu toplamda 34 maça çıktı ve 12 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

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