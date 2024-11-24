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Spor

Chelsea transferde gaza bastı! Victor Osimhen'e yakın takip

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için İngiliz ekibi Chelsea gaza bastı. Prmeier Lig ekibi oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

24 Kasım 2024 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Chelsea transferde gaza bastı! Victor Osimhen'e yakın takip
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Chelsea, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.

Caught Offside'ın haberine göre; Chelsea, yaz transfer döneminde Napol'nin 130 milyon euro istediği yıldızın ocak ayı itibarıyla serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olmasını değerlendirmek istiyor.

Haberde, Chelsea'nin bu transfer için ocak ayını planladığı ve forvette bulunan Nicolas Jackson'ın potansiyeline güvenilse de Osimhen gibi tartışmaya kapalı bir ismin transferini çok istediği belirtildi.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Öte yandan haberde Juventus'un da Victor Osimhen ile yakından ilgilendiği ve Dusan Vlahovic'in ayrılması durumunda Osimhen'i İtalya'ya döndürmek için çaba harcayağı kaydedildi.

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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