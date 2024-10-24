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Spor

Chelsea transferde hedefini belirledi

Chelsea, Christantus Uche'nin transferi için Getafe ile temasa geçti.

24 Ekim 2024 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Chelsea transferde hedefini belirledi
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Genç futbolcuları transfer ederek uzun soluklu sözleşmeler imzalayan Chelsea'nin yeni hedefi ortaya çıktı.

Relevo'da yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, Getafe forması giyen Christantus Uche ile ilgileniyor.

Chelsea'nin 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Getafe ile temaslara başladığı kaydedildi.

Ana mevkisi on numara olan Uche, santrfor ve orta saha olarak da görev yapabiliyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Getafe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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