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Spor

Chelsea, Vlahoviç için devreye girecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de transferler bitmek bilmiyor. Londra ekibi, Son olarak Juventus forması giyen Dusan Vlahovic için Juventus'un kapısını çalacak.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Chelsea, Vlahoviç için devreye girecek
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon transfere 611 milyon euro yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İtalyan basını Juventus'un beklentilerinin uzağında kalan Dusan Vlahovic'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarılmıştı.

ESPN'in haberine göre, Chelsea'nin, Vlahovic için Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Karim Benzema'nın yerini doldurmak isteyen Real Madrid ve ezeli rakibi Atletico Madrid'in bu transfer yarışında olduğu belirtildi.

Dusan Vlahovic geçtiğimiz sezon devre arasında Fiorentina'dan 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Sırp forvet siyah-beyazlılarla çıktığı 62 resmi maçta 23 gol atıp takımına 6 asistlik katkı sağladı.

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