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Spor

Chelsea, Wolverhampton'a da takıldı

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta açılış mücadelesinde Wolverhampton, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi. Maviler bu sonuçla ikinci kez üst üste maç kaybetti.

AA16 Aralık 2020 Çarşamba 00:05 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 00:05
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Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Chelsea, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Chelsea, 49. dakikada Olivier Giroud'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Wolverhampton, 66. dakikada Daniel Podence ve 90+5. dakikada Pedro Neto'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta da Everton'a mağlup olan Chelsea, bu sonucun ardından 22 puanda kalırken, Wolverhampton ise 20 puana yükseldi.

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