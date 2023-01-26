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Spor

Chelsea'de 4 yıldız isme yol gözüktü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Graham Potter, 4 yıldız oyuncunun biletini kesti.

26 Ocak 2023 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Chelsea'de 4 yıldız isme yol gözüktü
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Chelsea Menajeri Graham Potter, ara transfer döneminde yapılan 6 transferin ardından 4 yıldızıyla yolları ayırma kararı aldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Graham Potter, öncelikle forvet Pierre-Emerick Aubameyang'ın gönderilmesini talep etti. 4 ay önce transfer olan 33 yaşındaki Gabonlu oyuncu, oynadığı 11 maçta 1 gol atabildi.

Chelsea'nin 'unutulan' adamı olan ve Adana Demirspor'un da gündeminde olan Tiemoue Bakayoko ile de yolların ayrılması kararı verildi.

Graham Potter'ın yolların ayrılması kararı verdiği diğer isimlerse Amerikalı Christian Pulisic ve Faslı Hakim Ziyech oldu. Her iki oyuncuyla da birçok kulübün ilgilendiği ve kısa süre içerisinde transferlerin kesinleşeceği vurgulandı.

Chelsea'de 20 lig maçına çıkan Graham Potter, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile maç başına 1.6 puan ortalaması yakaladı.

Sezona yeni takım sahibi Ted Boehly'nin büyük yatırımları ve büyük hedefleriyle başlayan Chelsea, şu an Premier Lig'de 20 maçta 29 puanla 10. sırada yer alıyor.

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