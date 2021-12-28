Chelsea'de Antonio Rüdiger, Real Madrid yolcusu

28 Aralık 2021 Salı 00:46 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 00:49

Real Madrid defansını, Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Antonio Rüdiger ile güçlendirmek istiyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Real Madrid ile Antonio Rüdiger arasındaki transfer görüşmeleri oldukça ilerlemiş durumda. Eğer iki taraf anlaşmaya varırsa, Alman stoper sezon sonu Chelsea'den ayrılarak, Real Madrid'e imza atacak.

Real Madrid David Alaba'yı kadrosuna katarken izlediği transfer planını Rüdiger için de uygulamayı ve futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi düşünüyor.

Chelsea'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Antonio Rüdiger, bu sezon İngiliz ekibiyle 24 maça çıktı ve takımı adına 2 gol, 4 asistlik katkı verdi.