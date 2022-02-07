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Spor

Chelsea'de Antonio Rüdiger yeni sözleşme teklifini geri çevirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Antonio Rüdiger'in yeni sözleşme teklifini kabul etmediği iddia edildi.

7 Şubat 2022 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 18:10
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Premier Lig devi Chelsea'de Antonio Rüdiger düğümü bir türlü çözüm bulmuyor.

The Athletic'in haberine göre; Alman stoper oyuncusu, Chelsea'nin yaptığı haftada 200 bin sterlinlik teklifi de reddetti.

Haberde Rüdiger'in haftada 225 bin sterlin kazanacağı bir kontrat talep ettiği yazıldı.

Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in yaptığı teklifi de reddettiği ve İspanyol devinin transferden çekildiği belirtildi.

Bu sezon Chelsea formasıyla 32 resmi maça çıkan Rüdiger, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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