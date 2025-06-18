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  • Chelsea'de doping skandalı! Yıldız oyuncuya futboldan 4 yıl men
Spor

Chelsea'de doping skandalı! Yıldız oyuncuya futboldan 4 yıl men

Premier Lig devlerinden Chelsea'nin 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mykhailo Mudryk'in doping yaptığı tespit edildi ve oyuncıya 4 yıl men verildi.

Haber Merkezi18 Haziran 2025 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
Chelsea'de doping skandalı! Yıldız oyuncuya futboldan 4 yıl men
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Premier Lig devlerinden Chelsea'nin 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mykhailo Mudryk'in doping yaptığı tespit edildi ve oyuncıya 4 yıl men verildi.

Telegraph'a konuşan İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

Mudryk, 1 Aralık 2024'ten beri cezası nedeniyle forma giyemiyordu.

Chelsea'de toplamda 73 maça çıkan Ukraynalı hücum oyuncusu, 10 gol atarken 11 asist yaptı.

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