Chelsea'de en güçlü aday Mauricio Pochettino!

Sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan, sonrasında Graham Potter'la anlaşan ve geçtiğimiz ay Potter'ın da görevine son veren Chelsea'de takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Telegraph'ta yer alan haberde, Julian Nagelsmann'la anlaşamayan Chjelsea'nin daha önce ligde Tottenham'ı ve Southampton'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'yla anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

Chelsea ve Mauricio Pochettino'nun geçen hafta gerçekleştirdiği yaptığı görüşmelerin ardından her iki tarafında kısa süre içinde anlaşma yolu aradığı kaydedildi.

Haberde, Pochettino'nun teknik ekibini şimdiden hazırladığı belirtildi. Chelsea taraftarlarının Arjantinli teknik adamı olumlu karşılamasının ardından Londra ekibinin yönetiminden somut adımlar atılması beklendiği yazıldı.

Londra ekibinde oyuncuların ve yöneticilerin, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın oyun tarzı ve oyuncuları geliştirme kabiliyeti göz önüne alındığında, birlikte çalışmak için heyecanlı oldukları kaydedildi.

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Mauricio Pochettino'nun Paris Saint-Germain'den ayrılmasından bu yana herhangi bir takımla anlaşamadığı için başkent ekibinden hala maaş aldığı aktarıldı.

Pochettino, 2020/21 sezonunun devre arasında Paris Saint Germain'le anlaşmış, geçtiğimiz yıl sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılmıştı.

Arjantinli antrenör daha önce Tottenham, Southampton ve Espanyol'da görev yaptı.