İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4239
  • EURO
    21,4121
  • ALTIN
    1234.89
  • BIST100
    4991.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea'de en güçlü aday Mauricio Pochettino!
Spor

Chelsea'de en güçlü aday Mauricio Pochettino!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de teknik direktör arayışları sürüyor. Eski Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, en güçlü adaylardan biri konumunda bulunuyor.

25 Nisan 2023 Salı 14:32 - Güncelleme:
Chelsea'de en güçlü aday Mauricio Pochettino!
ABONE OL

Sezona Thomas Tuchel yönetiminde başlayan, sonrasında Graham Potter'la anlaşan ve geçtiğimiz ay Potter'ın da görevine son veren Chelsea'de takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı belirsizliğini koruyor.

Telegraph'ta yer alan haberde, Julian Nagelsmann'la anlaşamayan Chjelsea'nin daha önce ligde Tottenham'ı ve Southampton'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'yla anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

Chelsea ve Mauricio Pochettino'nun geçen hafta gerçekleştirdiği yaptığı görüşmelerin ardından her iki tarafında kısa süre içinde anlaşma yolu aradığı kaydedildi.

Haberde, Pochettino'nun teknik ekibini şimdiden hazırladığı belirtildi. Chelsea taraftarlarının Arjantinli teknik adamı olumlu karşılamasının ardından Londra ekibinin yönetiminden somut adımlar atılması beklendiği yazıldı.

Londra ekibinde oyuncuların ve yöneticilerin, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın oyun tarzı ve oyuncuları geliştirme kabiliyeti göz önüne alındığında, birlikte çalışmak için heyecanlı oldukları kaydedildi.

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Mauricio Pochettino'nun Paris Saint-Germain'den ayrılmasından bu yana herhangi bir takımla anlaşamadığı için başkent ekibinden hala maaş aldığı aktarıldı.

Pochettino, 2020/21 sezonunun devre arasında Paris Saint Germain'le anlaşmış, geçtiğimiz yıl sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılmıştı.

Arjantinli antrenör daha önce Tottenham, Southampton ve Espanyol'da görev yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.