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Spor

Chelsea'de Graham Potter dönemi sona erdi

İngiltere Premier ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör olarak görev yapan Graham Potter'ın görevine son verildi.

AA2 Nisan 2023 Pazar 23:37 - Güncelleme:
Chelsea'de Graham Potter dönemi sona erdi
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Graham Potter'ın görevine son verildi.

ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumun kulübü satın aldığı geçen yazdan bu yana 550 milyon sterlinden fazla transfer harcaması yapan Chelsea'de, Thomas Tuchel'in yerine takımın başına getirilen Potter'ın dönemi 7 ay sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adama emeği ve katkısından dolayı teşekkür edildi. Takımı geçici olarak Bruno Saltor'un çalıştıracağı belirtildi.

Potter, Chelsea'den önce Östersund, Swansea City ve Brighton'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Aston Villa'ya 2-0 yenilmesinin ardından zirvenin 34 puan uzağında 11. sırada yer alan Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.

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