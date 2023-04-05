Chelsea'de gündem yeni teknik direktör

Chelsea, geçtiğimiz 2 transfer sezonunda bonservise 550 milyon sterlin harcadı. Thomas Tuchel'in ardından göreve gelen Graham Potter'ın son 10 karşılaşmada sadece 2 galibiyet almasından sonra Potter'ın görevine son verildi.

Teknik direktör arayışında olan Londra ekibiyle görüşmek için, Luis Enrique'nin Londra'ya uçtuğu iddia edildi.

ESPN'in haberine göre, eski Barcelona ve İspanya milli takım teknik direktörü Luis Enrique, Graham Potter'ın Pazar günü görevden alınmasından bu yana boş olan pozisyonla ilgili görüşmek için Çarşamba sabahı Londra'ya geldi.

Chelsea yönetimi, İspanyol teknik adamın kadro hakkındaki değerlendirmesini duymak istiyor.

Haberde listedeki diğer isimlerle birlikte tek seçeneğin Luis Enrique olmadığı, ancak kulübün onu bir süredir öncelikli aday olarak gördüğü aktarıldı.

DÜNYA KUPASI'NDA FAS'A ELENDİ

52 yaşındaki Luis Enrique, Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fas'a penaltılarla elendikten sonra İspanya'daki görevinden ayrıldığından beri kulüpsüzdü.

2018'den beri İspanya milli takımının teknik direktörüydü. İspanya'yı Euro 2020 yarı finallerine götürdü ve İtalya'ya penaltılarla yenildi. Ardından 2021 Uluslar Ligi finalinde Fransa'ya kaybetti.

ÜÇ KUPA BİRDEN

İspanyol teknik direktör, 2015'te Barcelona ile Önce LaLiga'da, ardından Şampiyonlar Liginde şampiyon olduktan sonra İspanya Kral Kupası'nı da kazanarak üç kupayı müzesine götürme başarısını elde etti.

Chelsea, Salı günü Liverpool ile evinde 0-0 berabere kaldı ve Premier Lig'de 39 puanla 11. sırada yer alıyor.

Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak. ilk maç 12 Nisan'da Santiago Bernabeu'da oynanacak.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Fabrizio Romano ise geçtiğimiz günlerde Londra ekibinin bir numaralı hedefinin Julian Nagelsmann olduğunu yazmıştı.

Chelsea'nin hedefleri arasında yer aldığını iddia ettiği bir başka isim ise Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim.

Son olarak Fabrizio, Mauricio Pochettino'nun da adaylar arasında yer aldığı ancak, henüz taraflar arasında görüşme yapılmadığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Thomas Tuchel'in yerine takımın başına getirilen Graham Potter'ın dönemi 7 ay sürdü. Chelsea resmi açıklamayla 47 yaşındaki teknik adama emeği ve katkısından dolayı teşekkür etti. Takımı geçici olarak Bruno Saltor'un çalıştıracağı belirtildi.