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Spor

Chelsea'de ilk hedef Carlo Ancelotti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılması durumunda takımın başına İtalyan hocayı getirmeyi planlıyor.

7 Nisan 2023 Cuma 15:27 - Güncelleme:
Chelsea'de ilk hedef Carlo Ancelotti!
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Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Carlo Ancelotti için Chelsea iddiası geldi.

ESPN'de yer alan habere göre; Chelsea, Real Madrid'den ayrıldığı takdirde takımın başına ilk önce Carlo Ancelotti'yi getirmeye çalışacak.

İtalyan Teknik adama yakın kaynakların Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması halinde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

Başarılı teknik adam daha önce 2009 ve 2011 yılları arasında Chelsea'yi çalıştırmıştı. Londra ekibi onun liderliğinde Premier Lig, FA Cup ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

Ancelotti, 2021'den beri Real Madrid'in Real Madrid'in teknik

direktörlüğünü yapıyor. Chelsea, Graham Potter'in görevine son verdikten sonra sezon sonuna kadar takımı Frank Lampard'a emanet etmişti.

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