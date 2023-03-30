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Spor

Chelsea'de Mason Mount ile yollar ayrılıyor

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount ile yeni sözleşme konusunda anlaşılamadığı için yollar ayrılıyor.

30 Mart 2023 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Chelsea'de Mason Mount ile yollar ayrılıyor
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Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount, Londra ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Londra ekibi, yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı İngiliz oyuncuyu satmaya karar verdi.

The Guardian'a göre; Mason Mount, Bayern Münih'in başına geçen eski hocası Thomas Tuchel'in yanına gitmek istiyor. Ancak haberde Tuchel'in henüz transfer listesini yönetime sunmadığı ve oyuncunun Almanya'ya gitme ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.

Liverpool'un 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için en istekli kulüp olduğu belirtilirken, Manchester United ve Juventus'un da ilgilendiği kaydedildi.

Chelsea'nin genç oyuncu için en az 55 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek Mount, Chelsea ile 192 maça çıktı ve 33 gol, 37 asist yaptı.

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