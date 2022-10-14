Chelsea'de Reece James'ten kötü haber

Chelsea'de bu sezon takımın önemli silahlarından biri haline gelen Reece James, Dünya Kupası'nı kaçırabilir.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Milan maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 22 yaşındaki futbolcunun sakatlığının ilk tespit edilenden daha ciddi olduğu aktarıldı.

James'in, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olabileceği ve Dünya Kupası'nda forma giymesinin "şüpheli" olduğu belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda, ayrıca Manchester City forması giyen bir diğer sağ bek Kyle Walker'ın da sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giymesinin zor olduğu hatırlatıldı.