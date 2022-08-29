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Spor

Chelsea'de Ross Barkley ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de orta saha oyuncusu Ross Barkley ile yolların ayrıldığı açıklandı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 28 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ross Barkley'e şimdiye kadar Chelsea'ye kattıkları için teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2018 yılında Everton'dan Chelsea'ye transfer olan Ross Barkley, Londra ekibiyle çıktığı 100 maçta 12 gol atıp 11 de asist yapmıştı.

ROSS BARKLEY KİMDİR?

Ross Barkley, 05 Aralık 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 87 kilo olan Ross Barkley, Sağ ayağını kullanmaktadır. Ross Barkley, bu sezon ilk 11'de 1 maça çıktı.

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