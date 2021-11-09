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Spor

Chelsea'de Saul Niguez, gözden çıkarıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kiralık oyuncusu Saul Niguez'i eski takımı Atletico Madrid'e göndermek istediği belirtildi.

9 Kasım 2021 Salı 18:12 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 18:12
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Sezon başında büyük beklentilerle Atletico Madrid'den 5 milyon euro kiralama bedeliyle Chelsea'nin yolunu tutan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Saul Niguez'in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Chelsea'de bu sezon 8 maçta forma giyen ve sadece 1 asisti bulunan 26 yaşındaki İspanyol orta saha, bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Chelsea'nin Ocak ayı transfer döneminde oyuncuyu eski kulübü Atletico Madrid'e göndermek istediği ortaya çıktı. Ancak iki kulüp arasında 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılan kira sözleşmesinde erken fesih maddesi bulunmuyor.

Daha önce, Saul'un Ocak ayı transfer döneminde Atletico'ya dönmeyi düşünmediği ve Chelsea'de kendini kanıtlamak istediği öğrenildi. Ancak İngiliz kulübünün oyuncunun bonservisini satın almayacağı belirtildi.

Bunun yanında Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Saul'ün İspanya'ya dönmesine yeşil ışık yaktı fakat Atletico Madrid'in İspanyol orta sahanın takıma geri dönmesine sıcak bakmadığı kaydedildi.

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