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Spor

Chelsea'de sular durulmuyor

Bu sezon beklenmedik şekilde kötü bir sezon geçiren Chelsea'de menajer Frank Lampard'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

5 Mayıs 2023 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Chelsea'de sular durulmuyor
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, Londra ekibinde alınan üst üste başarısız sonuçlar nedeniyle tartışma haline geldi. Takımdan ayrılacağı konuşulan Lampard açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'ya konuşan Lampard şu sözleri söyledi: "Chelsea'de görevime devam ediyorum. Bana hiçbir şey söylenmedi. Buradayım, bunun dışındaki diğer kararları almak kulübün sahiplerine aittir."

4 MAÇTA 0 PUAN

Bu sezon kötü bir performans gösteren Chelsea'deki eski teknik direktör Graham Potter'dan boşalan koltuğu devralan İngiliz teknik adam 8 Nisan tarihinde oynanan Wolwerhampton karşılaşmasıyla 2. Chelsea dönemine başlamıştı. Lampard şu ana kadar 4 maçta takımının başında sahaya çıktı. Bu 4 karşılaşmadan da sahadan mağlup ayrılan Londra ekibinde teknik direktör Lampard'ın geleceği soru işareti.

Chelsea ise Premier Lig'de oynadığı 33 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 Beraberlik ve 14 yenilgi ile 39 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

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